Grupo teatral de Itinga cria 'vaquinha virtual' para participar de festival na Europa

O grupo Revolução Teatral, formado por 10 jovens do bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), percorreu pontos turísticos de Salvador neste sábado, 18, onde apresentaram trechos do espetáculo “A Menina das pedras”, com o objetivo de arrecadar dinheiro para participar de festival de teatro de rua na Europa.

O convite para o evento foi feito pelo grupo teatral dinamarquês Ragnarock, que apoia a companhia baiana com hospedagem e alimentação. No entanto, ainda falta boa parte do valor necessário para a compra das passagens que levarão os jovens atores à Dinamarca, em julho deste ano.

“Hoje estamos nos apresentando e arrecadando dinheiro no Centro Histórico, Barra, Rio Vermelho e vários outros pontos da cidade nos apresentando. Todos estamos focados nessa viagem, vendemos brigadeiro, salada de frutas, vaquinha virtual e fazemos outras apresentações na tentativa de conseguir esse dinheiro”, conta Alberto Paim, que toca sanfona e é membro da companhia há 11 anos.

O grupo também criou uma 'vaquinha virtual', campanha de financiamento coletivo na internet, para arrecadar o dinheiro necessário para custear as passagens dos 10 jovens artistas.

Segunda geração

Essa é a segunda geração do Revolução Teatral, que usa a linguagem teatro-circo em seus espetáculos. O intercâmbio cultural Brasil-Dinamarca aconteceu 19 anos atrás e foi o marco cultural na região. Em julho de 2018, o grupo acolheu em Lauro de Freitas jovens dinamarqueses do Ragnarock, onde foram realizadas diversas apresentações.

Confira trecho do espetáculo:

