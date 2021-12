Grupo rouba Banco do Brasil e espalha terror em São Félix

Uma quadrilha com cerca de 15 homens atacou na madrugada desta quinta-feira, 1º, a agência do Banco do Brasil de São Félix (a 114 km de Salvador). Eles provocaram três explosões no interior do prédio e dispararam tiros de fuzil contra as fachadas de casas e estabelecimentos comerciais.

O grupo ainda atirou na delegacia da cidade. O bando fugiu no sentido da BR-101 e não foi localizado até a tarde desta quinta. Além de acertar na fachada da delegacia e casas vizinhas, os criminosos atiraram 12 vezes em uma viatura e 11 em uma van particular, que estava estacionada nas proximidades.

Conforme o delegado de Cachoeira, Antônio Carlos Sena, que responde interinamente por São Félix, imagens de segurança do banco serão entregues para auxiliar a polícia na identificação dos componentes do bando.

“Sabemos que foi levado dinheiro, mas ainda aguardamos um levantamento do próprio banco sobre o total do prejuízo”, disse Sena, destacando que além de explodir caixas eletrônicos na parte frontal da agência, os criminosos chegaram no cofre principal, que também foi explodido.

A funcionária pública Tânia Veloso disse que foram momentos de terror. “Além das explosões que faziam tudo tremer, eles deram muitos tiros e gritavam bem alto que era para a gente sair de casa, que eles queriam matar. Por sorte ninguém ficou ferido”, conta. “Senti muito medo de morrer”, completa.

