Grupo retira 1,3 tonelada de lixo do mar na Barra

Cerca de 1.300 kg de lixo foram recolhidos do fundo do mar da Barra, entre o Cristo e o Porto, durante esta quinta-feira, 14,, em uma ação de limpeza do Projeto Fundo Limpo, promovido pela Escola de Mergulho Galeão Sacramento. Latas, garrafas plásticas, pneus, restos de redes para pesca, sacos, vidro e até mesmo uma enceradeira fizeram parte do material recolhido.

De acordo com o mergulhador Bruno Rocha, que coordenou um grupo com 20 ex-alunos, o objetivo é medir o impacto do lixo resultante das atitudes de consumo da população que frequentou a folia na Barra. Na primeira etapa, dia 6, primeiro dia de Carnaval, foi retirada quase meia tonelada de resíduos (485 kg), com 914 objetos.

Conforme Bruno, a ação ocorria de maneira pontual entre 2004 e 2011, em setembro, no Clean Up Day - Dia Mundial de Limpeza das Praias: "Percebemos a necessidade de ampliar esse trabalho, passando a fazê-lo quatro vezes ao ano".

Desde 2012, é feita uma ação em junho ou julho, outra em setembro, além das limpezas pré e pós-Carnaval. "Quanto mais voluntários puderem vir colaborar, melhor", convida. Mestrando em geologia marinha, o oceanógrafo Gerson Fernandino informa que, desde setembro passado, quando aderiu ao grupo, a coleta passou a ter cunho científico. "Para identificar o tipo e a rota desse lixo, de forma a propor soluções", detalha.

Além de levar anos para se decompor no meio ambiente, ele acrescenta, os resíduos causam efeitos diretos e indiretos no ecossistema. Segundo diz, o lixo impede a troca gasosa dos corais, levando-os à morte. Restos de redes podem prender golfinhos e tartarugas, causando morte por afogamento.

Fundo da folia - Em iniciativa semelhante, ontem, também na Barra, cerca de 20 voluntários do Projeto Fundo da Folia, criado há quatro anos, recolheram mil latinhas de alumínio, 300 garrafas PET e mais de 100 objetos diversos, incluindo dois pneus. Jornalista, mergulhador e surfista, o diretor do projeto, Eduardo Escariz, conta que a ideia surgiu quando surfistas pensavam em fazer um documentário sobre o esporte.

