Grupo repudia Shopping Popular em Feira de Santana

"Shopping Popular pra Quem?". Com esta pergunta, artesãos do Centro de Abastecimento e proprietários de barracas na área central de Feira de Santana condenaram nesta quinta-feira, 22, o projeto de construção do Shopping Popular, cujas obras devem começar em dezembro.

"Queremos que o prefeito nos escute, não fomos ouvidos, e ele ainda diz que teve audiências públicas. Mas nunca apresentou uma ata dos encontros. E na Justiça até agora não temos nenhum parecer", afirmou Rogério Gutemberg, diretor do Sindicato dos Camelôs de Feira de Santana.

Em frente ao Fórum Desembargador Filinto Bastos, os manifestantes tentaram sensibilizar o Judiciário e agilizar a apreciação de duas ações sobre a questão que tramitam na 2ª Vara da Fazenda Pública desde 2014.

Gutemberg diz que só no centro são 3.007 camelôs, além dos ambulantes que usam carros de mão para vender produtos. No Centro de Abastecimento, ele calcula haver mais 400 trabalhadores, entre artesãos e vendedores ambulantes. "Além de não ter discutido com ninguém o projeto, que tirará em primeiro lugar as 400 famílias do Centro de Abastecimento, eles ainda querem cobrar um aluguel pelo boxe, muito caro, que não é a realidade dos trabalhadores", afirma.

Dono de barraca há 20 anos, Paulo da Silva defende a padronização dos equipamentos. "Deu certo em Salvador, Aracaju e outras cidades. Por que aqui não daria? Os boxes são de 5 m² e não vão atender a nenhum propósito nosso. Sem falar que muitos ficarão fora, já que o aluguel é de R$ 632,75. Se ficarmos inadimplentes por 90 dias, perdemos o espaço", disse.

A reportagem de A TARDE tentou, sem êxito, falar com o secretário de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos Borges Júnior.

