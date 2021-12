Grupo que planejava explodir agência e assaltar joalheria é desarticulado

Uma ação da Polícia Militar desarticulou na noite desta terça-feira, 23, um grupo que planejava explodir um caixa eletrônico na avenida Brumado, em Vitória da Conquista (a 512 quilômetros de Salvador). Inicialmente, três suspeitos foram presos. Na delegacia, eles confessaram que também cogitavam assaltar uma joalheria no centro da cidade.

O trio ainda revelou que, após o roubo, seguiria para um sítio no povoado de Itapirema (a 20 km de Vitória da Conquista), segundo informações do Blog do Rodrigo Ferraz. Ao chegarem no local indicado, os militares prenderam um homem de 51 anos - que já tinha passagem na polícia por estelionato -, a filha dele e o genro.

Com eles, foram encontrados um revólver calibre 38, 54 munições de calibres diversos, R$ 3.804 em espécie, R$ 100 mil em cheques, cinco celulares, um tablet, três emulsões de dinamite e um equipamento de som automotivo.

Todos foram conduzidos para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), juntamente com o material apreendido.

