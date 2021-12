Grupo que fraudava requerimento de seguro-desemprego é preso

A Polícia Federal em Juazeiro/BA desarticulou um grupo criminoso que fraudava requerimentos de seguro desemprego na região do Vale do São Francisco (Juazeiro/BA e Petrolina/PE). Cada requerimento de seguro desemprego falso apresentado no Ministério do Trabalho gerava, em média, um prejuízo no valor de R$ 4.000,00, equivalentes a quatro parcelas de R$ 1.000,00.

A investigação foi iniciada na última quarta-feira, 21, quando três pessoas foram presas em flagrante ao apresentarem, no Ministério do Trabalho em Juazeiro, requerimentos de seguro desemprego com vínculos empregatícios falsos inseridos nas Carteiras de Trabalho.

Após as apurações iniciais, verificou-se que o contador M.V.M. inseria informações falsas nas carteiras profissionais, registrando vínculos empregatícios fictícios. Em seguida, era promovido o recolhimento de valores de FGTS para que o suposto vínculo trabalhista ficasse registrado nos sistemas do Ministério do Trabalho. Por fim, era promovida ainda atualização de dados perante o INSS para que os vínculos falsos ficassem devidamente registrados junto à Previdência Social, viabilizando assim o recebimento das parcelas do seguro desemprego.

Após as apurações iniciais, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município de Petrolina/PE, sendo um no escritório de contabilidade de M.V.M e outro na residência de J.A.S.M, que auxiliava o contador na prática dos ilícitos.

Foram apreendidos diversos requerimentos de seguro desemprego, Carteiras de Trabalho, carimbos de diversas empresas, entre outros documentos utilizados para prática das fraudes.

Os envolvidos foram indiciados pela prática de estelionato qualificado, falsificação de documento público e falsificação de documento particular. Os indivíduos presos estão à disposição da Justiça Federal em Juazeiro.

