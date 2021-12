Grupo protesta por redução na tarifa de ônibus em Conquista

Um grupo liderado pelo Movimento Estudantil realizou um protesto, na manhã desta segunda-feira, 6, em Vitória da Conquista (a 509 km de Salvador). Os manifestantes que pediam a redução na tarifa de ônibus ônibus, bloquearam o Terminal na avenida Lauro de Freitas e impediram a passagem dos coletivos.



De acordo com o Blog do Anderson, os estudantes exigem que o aumento na passagem feito no último dia 1º de julho, seja anulado. Na ocasião, a tarifa dos coletivos passou de R$ 2,40 para R$ 2,80. O grupo também exigiu cobrança de meia passagem aos domingos e feriados, reestruturação do terminal de ônibus e passe livre para os estudantes.



O grupo saiu em caminhada até a sede da prefeitura da cidade. Polícias da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Vitória da Conquista) acompanharam o ato.

