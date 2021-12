Grupo protesta em Simões Filho por melhorias em transporte

Um grupo de aproximadamente 100 pessoas está protestando na manhã desta segunda-feira, 22, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a motivação do protesto seria a busca por melhorias no transporte coletivo da região. A manifestação ocorre no Largo da Copa II, depois da Marina de Aratu, em frente a entrada da Ilha de São João.

