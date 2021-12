Grupo protesta em Lauro de Freitas

Um grupo com aproximadamente 40 pessoas realizou um protesto por volta das 8h desta quinta-feira, 9, na praça da Caixa D'Água, no bairro Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nas proximidades do Hospital Menandro de Farias.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o protesto é por conta da morte de dois traficantes da região na noite desta quarta, 8. Contudo, de acordo com o órgão, não há registro de homicídio na localidade do Caji.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, os manifestantes tentaram fechar a via, mas desistiram após negociação com os PMs. A ação foi finalizada por volta de 9h30.

