Grupo protesta contra reforma da Previdência na BR-116

Um grupo de manifestantes colocou fogo em pneus e em outros objetos, na manhã desta segunda-feira, 20, bloqueando o dois sentidos da rodovia a partir do Km 284 da BR-116, trecho do município baiano de Tucanos. O ato foi um protesto contra a reforma da Previdência Social que tramita no Congresso Nacional.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os manifestantes colocaram fogo no objetos por volta das 6h50. Policias rodoviários federais tentam negociar a liberação da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas, mas não conseguiu chegar no local do incêndio por conta do congestionamento.

Não há informações sobre a extensão do engarrafamento.

