Grupo invade mina de diamantes, faz reféns e leva cofre em Nordestina

Um grupo com cerca de 20 homens explodiu e roubou o cofre da Mina de Diamantes Braúna, no município de Nordestina, a 369 km de Salvador, na noite do domingo, 8. De acordo com a Polícia Militar (PM), funcionários da empresa foram feitos reféns durante a ação que durou até a madrugada desta segunda-feira, 9.

Conforme a PM, foram feitas três explosões no local. Os bandidos conseguiram levar o cofre e também saíram da mina com quatro reféns, mas as vítimas foram liberadas pouco tempo depois, em uma estrada da região.

A polícia informou ainda que nenhum funcionário da mina foi ferido. O valor levado pelos criminosos, e o conteúdo do cofre não foi divulgado.

Policiais militares de diversos municípios e uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Especializado Nordeste (Cipe/Nordeste) realizam buscas por toda a região, mas até a publicação da matéria ninguém havia sido preso.

