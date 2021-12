Grupo invade fórum e rouba armas em Itapetinga

Um grupo de homens armados invadiu na manhã desta segunda-feira, 22, o prédio do fórum da cidade de Itapetinga, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo, com aproximadamente seis pessoas, roubou as armas que estavam guardadas na sala de provas do crime.

Não há informações sobre como os suspeitos tiveram acesso ao local. A reportagem do Portal A TARDE tentou obter mais informações com a delegacia de Itapetinga, mas o delegado não estava no local até a publicação desta matéria.

