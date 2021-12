Grupo invade banco, rouba armas e colide com viatura durante fuga

Quatro homens armados invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal, em Itabela, a 678 km de Salvador, e, na fuga, bateram na viatura da políca, na madrugada deste domingo, 8.

Os homens entraram na agência por um buraco na parede do prédio da prefeitura municipal, que fica ao lado do banco. Eles conseguiram arrombar um armário com armas e coletes dos seguranças.

Quando foram para o caixa, um alarme disparou e os homens não conseguiram arrombar os cofres. Um segurança da agência ligou para a polícia, que foi até o local.

A quadrilha fugiu pela BR-101, sentido Eunápolis, e, ao avistar a viatura, fez uma manobra conhecida como "cavalo de pau", se chocando com o veículo policial. Houve tiroteio, mas os homens deixaram o carro na estrada e fugiram por um matagal.

adblock ativo