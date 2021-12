Grupo incendeia veículo após tentativa de assalto a carro-forte

Um grupo realizou uma tentativa de roubo a um carro-forte, na rodovia BA 148, próximo ao povoado Irecezinho, município de Canarana (a 487 quilômetros de Salvador). Após confronto com seguranças, os suspeitos fugiram e atearam fogo em um dos veículos da fuga.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar da Bahia, os agentes foram acionados, por volta das 14h, para atender a ocorrência. No local, populares informaram que os suspeitos estavam armados e ocupavam veículos de modelo Hilux e L-200, de cor branca, e um Doblô verde, sem definição das placas.

No relato, os populares informaram que o grupo efetuou disparos contra o veículo de transportes de valores, mas os seguranças revidaram e solicitaram apoio. Durante o confronto ninguém ficou ferido. O veículo apresentou problemas mecânicos e parou no meio da pista, neste momento os suspeitos cessaram os disparos e por não conseguirem entrar no automóvel, fugiram.

Após a tentativa, guarnições do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido e Chapada e da Polícia Civil realizaram buscas na região, quando por volta de 15h20 encontraram o veículo Doblô incendiado, na estrada entre os povoados de Lagedinho e Largo, no município de Lapão (a 489 quilômetros de Salvador).

