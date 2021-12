Grupo incendeia ônibus em Vitória da Conquista

Um ônibus foi incendiado por dois homens, na noite desta quinta-feira, 16, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Segundo a polícia, antes de atear fogo no coletivo do transporte urbano, eles mandaram um passageiro, o motorista e o cobrador descerem do veículo. O ataque ocorreu por volta das 23h.

Homens do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros apagaram as chamas, mas o ônibus ficou completamente destruído. Ninguém ficou ferido.

Nesta sexta, 17, de acordo com o site Blog do Anderson, o veículo iria "desfilar" pela cidade para mostrar os estragos provocados pela ação criminosa. Ainda não há informações sobre a autoria do ataque. A polícia da cidade investiga o crime.

