Grupo faz guardas de reféns e explode bancos na Bahia

Cerca de 15 homens fortemente armados fizeram três guardas de reféns e explodiram as agências do Banco do Brasil e Bradesco, no município de Filadélfia (a 344 km de Salvador), na madrugada desta sexta-feira, 3. As agências ficaram completamente destruídas após a explosão.



De acordo com a 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Filadélfia), os criminosos chegaram no local em três veículos. Eles pararam um carro da Guarda Municipal, e após fazerem os guardas de reféns, os bandidos se espalharam pela cidade. Enquanto parte do bando foi em direção aos dois bancos, outra parte foi para frente da CIPM. Os criminosos efetuaram diversos disparos contra a unidade da PM, e quebraram vidros de uma viatura , impedindo a ação dos policiais. Ninguém ficou ferido.

Os cofres das agências foram explodidos, destruindo completamente os locais e comprometendo casas próximas. Após a ação, os suspeitos liberaram os Guardas Municipais e fugiram levando uma quantia de valor não revelado.

Segundo balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários, de janeiro até junho deste ano foram registrados 117 ataques a bancos na Bahia. Com 75 explosões, 10 arrombamentos, 10 assaltos e 10 tentativas frustradas.

Os bandidos efeturam diversos dispararos contra a viatura da PM (Foto: Reprodução: Filadélfia Notícias)

