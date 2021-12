Grupo explode dois caixas eletrônicos em Ipecaetá

Quatro homens explodiram os dois caixas eletrônicos do Bradesco em Ipecaetá (distante a 160 quilômetros de Salvador), por volta das 2h desta segunda-feira, 2. Os equipamentos ficaram destruídos. Mas, por ser feriado, a polícia não soube informar se os assaltantes conseguiram levar dinheiro.

Segundo um agente da delegacia da cidade que não quis se identificar, a ação aconteceu por volta das 2h e o grupo fugiu sem deixar pistas. Foram feitas diligências pela região, mas policiais não localizaram qualquer suspeito até o final da tarde desta segunda.

Os criminosos chegaram em um carro e detonaram os terminais. Logo depois da ação, que durou poucos minutos, eles fugiram em direção a Bonfim de Feira, na região de Feira de Santana.

Ainda conforme o agente, o estabelecimento ficou parcialmente destruído. Em 2013, a mesma agência foi alvo de ladrões, que também explodiram os caixas.

À época, dez homens armados participaram do assalto. Com a explosão, paredes de casas vizinhas vibraram e o telhado do banco desabou. Os assaltantes fugiram em dois carros em direção à zona rural e ninguém foi preso. A quantia roubada não foi revelada.

Ocorrências

De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, já foram registrados em todo o estado neste ano, cerca de 114 casos de explosões, 17 arrombamentos, 14 assaltos e 36 tentativas frustradas. Este é o 52º roubo a banco no interior baiano.

No mês passado, o Bradesco e os Correios foram alvos de criminosos em Irajuba (a 301 km da capital). Quatro homens, armados com fuzis e espingardas, chegaram por volta de 1h, explodiram caixas da agência e o cofre do banco postal dos Correios e, depois, fugiram. O valor roubado não houve divulgado, e os estabelecimentos ficaram totalmente destruídos.

