Grupo explode dois caixas eletrônicos em Barreiras

Um grupo foi flagrado ao invadir uma agência do Banco do Brasil e explodir dois caixas eletrônicos na madrugada desta quinta-feira, 2, por volta das 3h40 da madrugada, na praça São João Batista, em Barreiras.

Segundo informações do Blog do Braga, a ação foi registrada pelas câmeras de segurança e a polícia trabalha para identificar os homens envolvidos no crime. Com a explosão parte do teto foi destruído e os vidros da porta da agência estrilhaçaram. Apesar da destruição ninguém foi ferido.

Ainda segundo o site, pessoas que frequentam a praça na madrugada aproveitaram o roubo e pegaram notas que se espalharam pelo chão após a explosão. A quantia em dinheiro roubada não foi divulgada. A área está isolada para investigações e os funcionários já contabilizam os prejuízos da agência.

