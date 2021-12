Grupo explode cofre de agência bancária em Seabra

O prédio do Banco do Brasil de Seabra, distante a 450 km de Salvador, foi parcialmente destruído na madrugada desta quarta-feira, 3, por cerca de 20 homens, que explodiu o cofre principal da agência e disparou em diversos pontos da cidade, deixando a população assustada.

Assim que chegaram na cidade, eles fizeram um taxista refém e utilizaram seu carro, um Corola. O bando ainda utilizou na ação criminosa uma caminhonete Hilux de cor preta, um Citroën e um Gol modelo antigo.

Segundo testemunhas, os suspeitos se espalharam pela cidade. Enquanto um grupo agia no banco para estourar o cofre, os demais ficaram circulando e atirando para todos os lados.

O delegado Marcelo Matos, que está à frente das investigações, ouviu nesta quarta o homem que ficou como refém do bando, mas ele disse que todos estavam encapuzados e não teve muitos detalhes para ajudar a polícia.

"Pelo barulho que fizeram na cidade, a quadrilha tinha mais de 20 homens com metralhadoras, fuzis e pistolas", afirmou Matos, destacando que grupos especializados da polícia neste tipo de ação estão em campo para identificar e prender o bando.

Cofre da agência do Banco do Brasil ficou destruído (Foto: Blog Bahia Acontece)

Os criminosos fugiram por uma estrada vicinal do povoado Boa Vista, que dá acesso à cidade de Iraquara. No caminho, eles incendiaram uma caminhonete que ficou atravessada na pista para impedir que a polícia fizesse a perseguição.

Miguelitos

Ainda antes de sair de Seabra, o bando espalhou artefatos conhecidos como 'miguelitos' por diversas ruas para dificultar a perseguição, já que os artefatos são pequenos e de difícil visão no período noturno e furam os pneus dos veículos.

Os mesmos artefatos foram utilizados no ataque aos caixas eletrônicos da CEF na rodoviária em Barreiras, dia 27 de janeiro, e no assalto ao Banco do Brasil e à CEF de São Desidério, dia 31 de janeiro.

