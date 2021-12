Um carro-forte foi explodido nas proximidades do município Iuiu, no sudoeste da Bahia, na manhã desta sexta-feira, 2. De acordo com a Polícia Militar, por meio do 17º Batalhão, cerca de seis homens fortemente armados chegaram em uma caminhonete e interceptaram o carro-forte que trafegava na BR-030.

Os suspeitos ordenaram que os dois homens que estavam no carro-forte saíssem do veículo antes de explodi-lo, informou a PM.

A polícia informou ainda que os suspeitos levaram dinheiro do carro-forte, mas o valor roubado não foi divulgado. Uma quantia também ficou espalhada na rodovia.

A polícia ainda faz buscas na região na tentativa de localizar os bandidos.

Vídeo mostra destruição do carro-forte:

Da Redação Grupo explode carro-forte na BA-030; dinheiro foi levado

