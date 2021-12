Grupo explode caixas eletrônicos na rodoviária de Barreiras

Dois caixas eletrônicos do terminal rodoviário de Barreiras, no oeste baiano, foram explodidos na madrugada desta quarta-feira, 27. Cinco homens armados e que estavam em um veículo são os suspeitos da ação.

De acordo com o blog do Sigi Vilares, testemunhas informaram que o grupo rendeu duas pessoas que estavam próximo aos caixas. Além disso, colocaram dois táxis fechando a entrada da via que dá acesso ao local e em seguida explodiram.

Todos saíram correndo quando viram os assaltantes. Houve desespero e tumulto entre passageiros e funcionários da rodoviária. Ainda segundo populares, a ação durou pouco menos de cinco minutos.

Eles conseguiram levar todo o dinheiro, mas a quantia não foi revelada.

A polícia de Barreiras está em ronda para prender os marginais que fugiram.

adblock ativo