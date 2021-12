Grupo explode caixas eletrônicos em Conceição do Almeida

A agência do Banco do Brasil de Conceição do Almeida, a 168km de Salvador, teve caixas eletrônicos explodidos por um grupo de homens na madrugada deste sábado, 4. De acordo com a polícia local, o crime ocorreu por volta das 2h. Outro caso de explosão de caixa foi resgistrado na cidade de Mansidão no oeste do estado.

Por conta dos explosivos, a agência bancária ficou com área de autoatendimento parcialmente destruída. Não há informações sobre valores roubados.

Até a publicação desta matéria nenhum suspeito foi preso.



Balanço



Segundo balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários, de janeiro até junho deste ano foram registrados 117 ataques a bancos na Bahia. Com 75 explosões, 10 arrombamentos, 10 assaltos e 10 tentativas frustradas.

