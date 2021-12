Grupo explode caixas eletrônicos em agência e maternidade

Cerca de dez homens armados explodiram um caixa eletrônico dentro de uma agência bancária e outro em uma maternidade no município de Antônio Cardoso, no interior da Bahia. O crime ocorreu na madrugada deste domingo, 19. A polícia não informou a quantia roubada. Apesar da ação ousada, ninguém ficou ferido.

Segundo informações da delegacia local, a agência ficou completamente destruída e diversas paredes do hospital foram danificadas com a explosão. No momento do crime, segundo a polícia, apenas dois policiais estavam de plantão. Os agentes teriam sido trancados pelo bando no módulo policial. A polícia faz busca pelo grupo. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

