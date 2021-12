Grupo explode caixas eletrônicos em agência de Boninal

Os caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil foram explodidos por um grupo de assaltantes no munícipio de Boninal, a 520 km de Salvador, na madrugada deste sábado, 6. Após a ação, os criminosos conseguiram fugir com o dinheiro das máquinas.

O assalto aconteceu por volta de 3h30. De acordo com o site Blog Braga, o veículo da fuga foi confirmado como sendo um Fiat Strada, de cor vermelha. Os bandidos fugiram no sentido Brejo Luiza de Brito, distrito de Novo Horizonte, distante 37 km de Boninal.

A quantia roubada não foi divulgada. A polícia local realizou buscas, mas os assaltantes ainda não foram encontrados.

adblock ativo