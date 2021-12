Grupo explode caixas eletrônicos de agência bancária em Arataca

Grupo explodiu caixas eletrônicos de uma agência bancária, na madrugada desta quarta-feira, 17, na cidade de Arataca, no sul da Bahia.

De acordo com o site Bahia10, um grupo armado destruiu a agência do Bradesco. Contudo, nenhum valor foi roubado do banco.

Os suspeitos também atiraram contra uma viatura da Polícia Militar da Bahia (PMBA). Ninguém ficou ferido.

No local foram encontradas cápsulas de pistolas de calibres 380, 40 e 9mm, além de escopeta de calibre 12. Os suspeitos conseguiram fugir.

