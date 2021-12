Grupo explode caixas do BB em Oliveira dos Brejinhos

Vinte homens armados explodiram os caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil na cidade de Oliveira dos Brejinhos, localizada no sudoeste da Bahia, na madrugada deste sábado, 14, por volta das 2h30. Por conta da explosão, a agência ficou completamente destruída.

Durante a ação criminosa, os bandidos também fizeram vários disparos contra a delegacia, que fica próxima ao banco, e contra as viaturas usadas pelos policiais. Alguns dos assaltantes chegaram a ir à casa de dois policiais. Apesar da ação ousada, ninguém ficou ferido.

A polícia informou que não teve condições de reagir contra os criminosos porque o grupo, que usou três carros e quatro motos para chegar à cidade, estava fortemente armado.

Na fuga, os bandidos deixaram um Corola Toyota totalmente incendiado, de acordo com informações da polícia. Os criminosos conseguiram levar o dinheiro do cofre. A quantia não foi informada.

Agência destruída - Um vídeo publicado na internet mostra o estrago causado na agência, que teve todo o teto e as paredes, além dos caixas, destruídos durante a ação dos bandidos. As informações são do blog Liberdade Bom Sucesso, da cidade de Ibitiara.

