Grupo explode caixas de banco em Wanderley

Um grupo de assaltantes explodiu caixas eletrônicos do Banco do Brasil do município de Wanderley (a 767 km de Salvador), no Extremo Oeste Baiano, na madrugada desta sexta-feira, 3, por volta das 3h.

De acordo com informações no Blog do Sigi Vilares, os bandidos estavam fortemente armados e, antes de explodir os caixas eletrônicos, atiraram na delegacia e no posto policial da cidade.

Uma moradora, que não quis se idenificar, relatou ao blog o momento do assalto. "Foram uns 45 minutos de tiroteio e explodiram seis dinamites. Eles atiraram sem parar. Penso que para intimidar a polícia. Minha casa chegou a estremecer", contou.

Ela falou ainda que não se sabe quantas pessoas estavam no grupo e o valor que roubaram. A equipe do Portal A TARDE tentou contato com o 10º Batalhão da PM, responsável pela busca dos criminosos, mas não obteve sucesso.

adblock ativo