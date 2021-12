Grupo explode caixa eletrônico que fica ao lado de delegacia

Dez homens armados explodiram um caixa eletrônico do Banco do Brasil que funciona ao lado de uma delegacia, por volta de 1h da madrugada deste sábado, 28, no município de Várzea do Poço (a 331 km de Salvador).

Segundo a delegacia da Polícia Civil da cidade, os bandidos chegaram ao local a bordo de uma Hilux, um Siena e em duas motocicletas.

Antes de irem ao caixa, os criminosos pediram aos moradores que estavam em um bar que deixassem o local e que o proprietário fechasse o estabelecimento.

Logo depois, eles explodiram o equipamento. O local ficou totalmente danificado, inclusive a estrutura do teto, que foi atingida por um disparo de arma de fogo. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

A delegacia estava fechada no momento do crime, já que os agentes da polícia civil não fazem plantão durante a madrugada. Neste horário, somente policiais militares (PMs) fazem rondas pelo município.

Por conta disso, após a ação criminosa, PMs iniciaram uma perseguir aos assaltantes, mas eles conseguiram fugir.

A polícia ainda não tem informações da quantia levada, mas afirma que o caixa foi abastecido por volta do meio-dia da última sexta-feira, 27.

Agentes realizam buscas pelos criminosos na região, mas, até o momento, ninguém foi preso.

