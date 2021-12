Grupo explode caixa eletrônico em Luís Eduardo Magalhães

Um grupo com oito homens encapuzados e com armas de grosso calibre arrombou uma porta de vidro e uma grade de metal de um supermercado no centro de Luís Eduardo Magalhães (LEM), a 940 km de Salvador, por volta das 4h da manhã desta quinta-feira, 10, e explodiu o caixa eletrônico do Banco do Brasil.

No estabelecimento, havia um caixa eletrônico do Bradesco ao lado do caixa do BB, mas não havia dinheiro e, por isso, foi desprezado pelo bando. Os criminosos fugiram com o dinheiro em duas caminhonetes Hilux, pela BR-242, no sentido de Tocantins.

Um dos veículos foi incendiado e abandonado pelo grupo próximo ao Distrito Industrial de LEM. No supermercado, os bandidos deixaram uma bolsa, que foi encontrada por prepostos da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado, com parte do material usado na ação.

No total, foram apreendidos explosivos, 177 munições de fuzil 556 e três carregadores. Policiais civis e militares da região estão em diligências na tentiva de localizar e prender a quadrilha. O montante levado não foi divulgado.

