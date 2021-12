Grupo explode banco e fura pneus de viaturas da PM na Bahia

Dez homens fortemente armados explodiram uma agência do Banco do Brasil, na madrugada desta segunda-feira, 6, no município de Sátiro Dias (a 191 km de Salvador). O local ficou parcialmente destruído. Na ação, os bandidos ainda furaram os pneus dos carros da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu).

De acordo com a delegacia local, os criminosos chegaram na cidade em três veículos, e se dividiram em dois grupos: enquanto uma parte furava os pneus dos veículos do Batalhão da PM - para impedir a ação dos policiais -, outra foi em direção ao banco, para explodir o cofre e um caixa eletrônico.

Após a ação, os bandidos fugiram em direção ao município de Alagoinhas. A polícia não soube informar se eles conseguiram levar alguma quantia em dinheiro. A Polícia Civil de Sátiro Dias investiga o caso. Nenhum suspeito foi preso.

Até o dia 3 de julho, foram registrados 117 ataques a bancos na Bahia. Foram 75 explosões, 10 arrombamentos, 10 assaltos e 10 tentativas frustradas, segundo balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários.

