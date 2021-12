Grupo explode banco e faz refém na Bahia

Bandidos fortemente armados levaram clima de terror para a cidade de Jussara, no norte da Bahia, na madrugada desta terça-feira, 23.

De acordo com informações da delegacia da cidade, oito homens em um carro branco chegaram no município por volta da 1h. Eles explodiram a agência do Bradesco, fizeram o segurança do prefeito de refém e ainda atiraram contra uma viatura da PM, que estava estacionada no local.

Segundo a polícia, a agência é pequena e possui apenas um caixa eletrônico, que ficou totalmente destruído. Depois da explosão, eles liberam o homem, que faz guarda em frente à casa do prefeito Hailton Mendes Dias (PMDB).

Na fuga, o grupo ainda efetuou diversos disparos pela cidade, assustando os moradores. Ninguém ficou ferido durante o ataque. Até as 10h30, nenhum suspeito havia sido preso. A polícia não soube informar se o bando conseguiu levar algum dinheiro do caixa.

Segundo balanço divulgado pelo Sindicato dos Bancários, 10 agências bancárias já foram alvos de ações criminosas neste ano.

Único caixa eletrônico da agência ficou totalmente destruído (Foto: Reprodução | Blog do Anderson)

