Grupo explode banco e ataca pelotão da PM na Bahia

Um grupo formado por seis bandidos fortemente armados aterrorizou os moradores da cidade de Palmeiras (a 438 km de Salvador), na madrugada desta quinta-feira, 5.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos explodiram uma agência do Banco Bradesco e ainda efetuaram diversos disparos contra uma viatura o Batalhão de Polícia Militar do município que estava estacionada.

Ação ocorreu por volta das 2h45 e ninguém ficou ferido. Não foi informado se os assaltantes conseguiram fugir levando alguma quantia em dinheiro.

Outros ataques

Mais três ocorrências envolvendo bancos foram registradas no estado nesta quinta. Na cidade de Rio do Pires ( a 874 km da capital baiana) um posto avançado do Banco do Brasil foi alvo de explosões, por volta das 1h. A ação deixou a agência completamente destruída e comprometeu algumas casas próximas. Até as 12h nenhum suspeito havia sido preso.

Já em Biritinga, nordeste do Estado, os caixas de autoatendimento do Bradesco e o cofre do Banco do Brasil foram explodidos. O bando formado por cerca de 15 homens ainda realizou disparos para o alto no momento do crime. Os suspeitos conseguiram fugir com uma quantia não revelada.

Em 2015, já foram registrados 189 ataques a bancos no estado, segundo balanço do Sindicato dos Bancários. Foram 146 ocorrências nas cidades do interior.

Por modalidade, aparecem as explosões em primeiro lugar, com 120 registros. Em seguida estão os arrombamentos (17), assaltos (16) e as tentativas frustradas (37).

