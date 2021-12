Grupo explode agência e cerca pelotão da PM na Bahia

Um grupo com cerca de 20 criminosos explodiu a agência do Banco do Brasil da cidade de Coração de Maria, a 110 km de Salvador, por volta das 3h desta terça-feira, 3. De acordo com a polícia, durante a ação ousada, os bandidos cercaram o pelotão da Polícia Militar do município e impediram a saída dos policiais do local.

Uma Casa Lotérica, localizada ao lado da agência bancária, também foi arrombada pelos criminosos. Com as explosões, parte do teto da agência caiu. O impacto também formou rachaduras e buracos na parede dos fundos do banco.

Testemunhas informaram à polícia que os bandidos estavam encapuzados e chegaram na cidade em seis carros e atiraram para cima. Ninguém ficou ferido.

O bando conseguiu fugir depois da ação e, até as 11h desta terça, ninguém tinha sido preso. Não há informações sobre quantia levada pelo grupo.

Até está segunda-feira, 2 de maio, foram registrados 34 ataques a banco na Bahia. Segundo balanço do Sindicato dos Bancários, o interior é o que mais sofre com as ocorrências. São 28 do total, sendo 22 registros de explosões, três arrombamentos, três assaltos e seis tentativas frustradas.

