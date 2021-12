Grupo explode agência do Banco do Brasil e faz reféns em Carinhanha

Um grupo armado explodiu uma agência bancária no município de Carinhanha, que faz fronteira com o estado de Minas Gerais, no sudoeste baiano. O ataque ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 18, por volta de 1h. Os criminosos ainda atiraram contra a sede da Polícia Militar da cidade.

Segundo a polícia, os bandidos também fizeram algumas pessoas que estavam em um bar, próximo à agência do Banco do Brasil, de reféns. Em seguida, eles explodiram o local. Não há informações se criminosos conseguiram levar o dinheiro.

As vítimas foram liberadas na BR-030, onde diversos grampos usados para furar pneus - conhecidos como "miguelitos" - foram colocados. Um dos reféns ficou ferido após pular de um veículo em movimento, de acordo com informações do Blog do Anderson.

Ainda não se sabe a identidade dos homens que atacaram a agência. Ainda segundo o blog, as polícias Civil e Militar estão investigando o caso.

