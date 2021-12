Grupo explode agência bancária em São Felipe

Os caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil, na cidade de São Felipe (a 182 km de Salvador), foram explodidos por dez bandidos na madrugada desta quarta-feira, 10, por volta das 4h.

De acordo com o site Cruz na Tela, os bandidos chegaram na cidade a bordo de um Corola prata e um Punto preto. Três criminosos entraram na agência, enquanto o restante do grupo ficou do lado de fora. A agência ficou destruída após a explosão.

Após a ação, os bandidos conseguiram fugir. Até as 8h, nenhum bandido havia sido preso.



Ataques a banco



Também nesta quarta, 15 bandidos fortemente armados explodiram dois bancos na cidade de Valente (a 238 km de Salvador). As explosões foram nas agências do Banco do Brasil e do Bradesco. A polícia foi acionada por moradores que se assustaram com o barulho das explosões.



Houve troca de tiros entre policiais e bandidos. Após o tiroteio, os criminosos fugiram. Não há informações se algum bandido saiu ferido.



Até o dia 8 de junho, foram registrados 105 ataques a bancos, sendo 81 no interior e 24 em Salvador, segundo balanço do Sindicato dos Bancários da Bahia.

