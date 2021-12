Grupo em carro blindado é preso com arma e munições em Itaberaba

Um grupo de suspeitos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira, 13, no km 202 da BR-242, no município de Itaberaba. Eles estavam em um carro blindado e portavam uma arma e munições.

Segundo a PRF, os agentes abordaram o veículo utilizado pelos suspeitos, modelo Corolla, por volta de 9h45. Durante a fiscalização, foi encontrada com o motorista - que não possui porte de arma - uma pistola Taurus calibre .380 com 15 munições, além de outras 13 em um carregador. Os outros ocupantes do carro possuem histórico de envolvimento em crimes.

O carro blindado utilizado pelo grupo não possui o certificado obrigatório de segurança nem a observação no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

Os suspeitos foram presos e levados para a delegacia de polícia judiciária local.

