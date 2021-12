Grupo é preso em festa com baterias que valem R$ 24 mil

Alan Diego Gonçalves Pimentel, José Gomes da Silva, Jailton dos Santos Morais e Josué de Sá Santos Morais foram presos ao serem flagrados com baterias estacionárias, avaliadas em R$ 24 mil, em seus veículos. O flagrante ocorreu durante a operação do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), da Polícia Civil, neste domingo, 18, em uma festa no Espaço Camaçari 2000, na Região Metropolitana de Salvador.

Os equipamentos, que alimentam torres de transmissão e impedem a interrupção dos serviços de comunicação, estavam sendo utilizados indevidamente em aparelhos de som automotivo para potencializar a audição das músicas durante o evento. As empresas de telefonia têm registrado ocorrências de furtos desse material em suas instalações. Os quatro presos, entretanto, disseram às autoridades que adquiriram o material em cidades do interior da Bahia.

Alan, José, Jailton e Josué foram encaminhados para a Central de Flagrantes, em Salvador, e foram autuados por receptação e liberados depois de pagarem, cada um, fiança no valor de R$ 3 mil. Diego da Silva Santos, que tinha em seu poder duas das baterias apreendidas, fugiu do local e é procurado.

De propriedade das empresas Vivo, Claro, OI e TIM, as baterias estacionárias foram encaminhadas para exames periciais no Departamento de Polícia Técnica (DPT). A investigação prossegue buscando identificar e prender os autores dos furtos, bem como outros receptadores.

Coordenada pela delegada Emília Blanco, diretora do DCCP, e pelo delegado Augusto Eustáquio, a operação, batizada de "Paredão II", contou com o apoio de equipes das delegacias de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e Estelionato e Outras Fraudes (DREOF).

