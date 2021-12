Grupo é preso com R$ 10 mil em notas falsas na Micareta de Feira

Cinco pessoas foram presas na madrugada do domingo, 22, na Micareta de Feira de Santana, acusadas de falsificar cerca de R$ 10 mil. A prisão ocorreu quando Daiany Maria das Neves tentou comprar bebida de um vendedor ambulante, utilizando uma nota falsa de R$ 100,00 e foi denunciada por ele.

De acordo com a Polícia Civil, junto com Daiany foram detidos Jorge Ângelo da Silva, Itamar Melo Silva, Macswell da Silva Pereira e Tiago Santos Silva Conrado. O grupo foi flagrado com R$ 9,8 mil, em notas falsas no distrito de Berimbau. Um dos suspeitos, Jorge Ângelo, já possuía passagem na polícia e cumpria prisão domiciliar por homicídio qualificado.

O quarteto foi autuado por porte de moeda falsa e formação de quadrilha, enquanto Daiany vai responder por estelionato. Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva contra Itamar, por posse e repasse de notas falsas. Na ação, também oram apreendidos dois veículos Renault modelo Symbol, R$ 412 em espécie e alguns celulares. As notas falsas foram encaminhadas para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Quantia e materiais apreendidos foram encaminhadas para perícia | Foto: Reprodução|Polícia Civil

adblock ativo