Grupo é preso com ingressos falsos de festa junina no interior da Bahia

Quatros homens foram presos neste domingo, 23, por aplicar golpes do ingresso falso em festas juninas. A Polícia Rodoviária Federal abordou o grupo no km 110 da BR-407, em Filadélfia, município localizado na norte da Bahia.

No veículo onde os homens estavam, foram encontrados cerca de 50 ingressos com indícios de falsificação do Forró do Sfrega - festa que acontece na cidade de Senhor do Bonfim, R$ 20 mil em espécie, duas maquinetas de cartão de crédito, além de abadas e bilhetes de entrada para festas juninas do estado do Piauí.

Os homens, que não tiveram suas identidades reveladas, moravam em Teresina, Piauí. Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Senhor do Bonfim.

