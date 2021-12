Grupo é preso com carro roubado e armas falsas em Arembepe

Dois homens e duas mulheres foram presos, na madrugada desta terça-feira, 5, com carro roubado e pistolas falsas, na região de Arembepe (a 48km de Salvador).

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), policiais realizavam ronda no local quando abordaram os quatro no carro. O veículo, GM Corsa Classic, de cor cinza, apresentou placa adulterada.

Com o grupo, que não foi identificado, foi encontrado ainda dois simulacros de arma de fogo tipo pistola, quatro aparelhos celulares, dois relógios, R$ 533 e uma pequena quantidade de maconha.

Ainda segundo a PMBA, a ocorrência foi registrada na 26ª Delegacia Territorial, onde o proprietário do veículo compareceu e reconheceu os suspeitos.

