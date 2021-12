Grupo é preso após fazer arrastão durante velório em Camaçari

Uma quadrilha composta por seis integrantes, foi presa nesta quinta-feira, 6, em uma localidade conhecida como Gleba H, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Os bandidos são suspeitos de assaltarem e agredirem pessoas que participavam de um velório no bairro de Barisatuba, na quarta-feira, 5.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Gerson dos Santos Simões Filho, 19 anos; Willian Rafael Ferreira de Lima, 20; Tiago Gonçalves de Jesus, 19; Nataniel Nascimento Ferreira, 21; Luis Henrique Santos Novaes, 24; e Rafael da Silva, 26, que fazem parte de uma facção criminosa com atuação na cidade de Camaçari, além de interromperem o velório e roubarem os pertences, agrediram as vítimas com tapas e chutes.

Prisão

No momento da prisão, ao perceberem que a polícia estava a caminho, os suspeitos tentaram fugir, mas policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar fecharam o cerco e conseguiram prender todos os integrantes da quadrilha.

Com os criminosos foram apreendidos uma pistola calibre 380, um revólver calibre 357, dois revólveres calibre, 38, oito munições de calibre 38, dois coletes balísticos, 18 munições de calibre 380, duas balaclavas (máscaras), 98 trouxas de maconha prensada, 49 pinos contento cocaína, 63 pedrinhas de crack, duas balanças de precisão, quatro relógios, seis aparelhos celulares, 3,5 kg de maconha prensada, embalagens para acondicionar drogas, além de uma caderneta de anotações do tráfico.

De acordo com a SSP, após o flagrante, o grupo foi encaminhado à unidade onde prestam depoimento. Já foi constatado que um dos criminosos possui mandado de prisão temporária solicitada pela 4ª Delegacia de Camaçari.

