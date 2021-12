Grupo do MST protesta contra prisão de Lula no sul da Bahia

Um grupo de manifestantes interditou, na manhã desta quinta-feira, 12, o KM-40 da BR-110, próximo a cidade de de Santa Brígida (a 420 km de Salvador).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grupo era formado por membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que protestavam contra a prisão do ex presidente Lula (PT). A manifestação começou às 8h e terminou por volta das 11h.

Ainda de acordo com a PRF, os protestantes fecharam as duas vias com galhos de árvores e colocaram fogo. Um congestionamento se formou no local, mas foi resolvido com o fim do protesto.

