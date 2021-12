Grupo detona caixas eletrônicos em banco no interior da BA

Um grupo detonou caixas eletrônicos do Banco do Brasil, na madrugada desta quarta-feira, 6, por volta das 2h, no município de Mortugaba (a 743 quilômetros de Salvador, região sudoeste da Bahia).

De acordo com a Polícia Civil, de oito a dez suspeitos invadiram a cidade dentro de dois veículos e atiraram contra o posto da Polícia Militar, atingindo uma viatura. Os criminosos explodiram os caixas eletrônicos, danificando a estrutura da agência.

Ainda segundo a polícia, o ato durou aproximadamente 40 minutos e o grupo conseguiu fugir. Não houve feridos.

A Polícia Técnica realiza perícia no banco durante a manhã desta quarta. Não há informações sobre a quantia roubada.

adblock ativo