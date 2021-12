Grupo de jovens realiza beijaço gay em Feira de Santana

Pessoas ligadas a entidades LGBTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) protagonizaram um beijaço gay, na manhã desta terça-feira, 14, na Câmara de Vereadores de Feira de Santana. De acordo com informações do site Acorda Cidade, o ato ocorreu como forma de protesto a aprovação do projeto de moção de censura feita contra a Rede Globo, devido ao beijo gay interpretado pelas atrizes Fernanda Montenegro e Nathália Timberg, exibido na novela "Babilônia".

Ainda segundo o site, Marcos Lima, do Partido Republicano Progresista (PRP) que é o autor do projeto, considera natural a manifestação, mas diz que o ato é uma falta de respeito." Isso é uma afronta à sociedade". Marcos disse que não irá se desculpar. "De maneira nenhuma irei voltar atrás, estamos cumprindo a lei, tenho o direito de manifestar", concluiu Marcos.

O presidente do Grupo Liberdade Igualdade e Cidadania Homossexual de Feira de Santana (Glich), Tiago Oliveira, afirmou em declaração dada ao site que a moção é um retrocesso. "Esse ato dele é homofóbico, uma pessoa pública que deveria se preocupar com tantos problemas existentes em nossa cidade e o vereador decide se preocupar com um beijo gay de uma novela", falou Tiago.

O vereador disse que esta "outra forma de amar" apresentada contraria "nossos costumes, usos e tradições". O vereador também relata, que a novela tem "clara intenção de afrontar os cristãos em suas convicções e princípios".

O ato ocorreu devido a aprovação de um projeto de moção de censura contra a Globo. Foto: Reprodução | Acorda Cidade

