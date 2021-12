Grupo contra derrubada de árvores para o BRT protesta

Um grupo com cerca de 30 pessoas decidiu ocupar desde sábado parte do canteiro de obras do BRT na Av. Maria Quitéria, no centro de Feira de Santana, a 109 km de Salvador. O protesto é contra o plano de cortar 140 árvores previsto no projeto de transporte de massa.

Eles também se preocupam com o destino de outras 179 árvores da Av. Getúlio Vargas, extensão da futura pista do BRT (sigla de Bus Rapid Transit - chamado em português de Transporte Rápido por Ônibus). O grupo está acampado em nove barracas e se reveza durante os três turnos diários.

Os manifestantes garantem que só deixam o local quando a Justiça interferir. Nesta terça-feira, 8, 25 pessoas amanheceram no local. A iniciativa reúne 30 entidades, como a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana (ADUEFES) e a APLB Sindicato, além de populares e profissionais liberais.

Manifestação

No sábado, participaram de uma manifestação a aposentada Terezinha Antunes Santos, a filha e a neta de quatro anos, o que teria evitado o início da derrubada de árvores. "A gente foi a voz das árvores, como se elas gritassem por socorro. É injusto fazer um massacre desse", brada a aposentada.

Rogério Gutemberg Conceição, do Movimento Prevenção pela Vida, explicou que as 140 árvores da Maria Quitéria serão cortadas para construção de trincheiras. "O que foi informado é que seriam cortadas as árvores da Getúlio Vargas, mas não as da Maria Quitéria, e fariam o replantio. Nosso questionamento é onde será feito esse replantio e o que garante que as árvores vão vingar. Há muito tempo que Feira perde suas áreas verdes. Queremos preservar o que já está lá", diz Rogério.

O secretário municipal de Prevenção à Violência, Marcos Moraes, disse: "Os operários precisam trabalhar. Não há nenhuma ordem judicial impedindo. Estou aguardando o advogado que representa os manifestantes para saber quando eles vão sair. Caso contrário, adotaremos as medidas legais". No mês passado, um grupo acampou no cruzamento das duas avenidas, pelo mesmo motivo.

