Grupo chinês deve construir VLT de Salvador

Um das maiores empresas chinesas na área de infraestrutura e logística, com mais de 13 mil quilômetros de ferrovia construídos, vai enviar uma delegação à Bahia, visando viabilizar a implantação do VLT de Salvador.

A decisão do CEO da China Tiesiju Civil Engineering (CTCE), Chuanlin Wang, foi tomada durante reunião com o governador Rui Costa na sede do grupo, na cidade de Hefei, nesta sexta-feira, 11, último dia da missão oficial do governo do estado no país asiático.

Além do VLT, que vai ligar o subúrbio ferroviário ao bairro do Comércio, os técnicos do CTCE também vão aprofundar os estudos sobre os projetos de água e saneamento para Salvador. "A tecnologia da empresa impressionou nossa comitiva e faremos todos os esforços para garantir a parceria iniciada hoje", afirmou Rui Costa.

A CTCE também poderá investir nos projetos da Ponte Salvador-Itaparica e da Fiol (Ferrovia Oeste-Leste). A informação também é do CEO da empresa, que destacou a segurança proporcionada pelo formato de parceria público-privada (PPP).

"Temos interesse em iniciar investimentos no Brasil e sentimos segurança na modelagem proposta pelo governador. Nossa maior preocupação é com a segurança do negócio. A rentabilidade fica em segundo plano. Vamos buscar as duas primeiras ações como teste para investir em projetos maiores na sequência", disse Wang.

A previsão é que a delegação do CTCE chegue à Bahia em abril, após a empresa realizar a primeira fase dos estudos necessários à participação nas licitações.

