Grupo Business Bahia recebe diretor da Caixa

O diretor da Caixa, Matheus Sinibaldi realizou nesta quinta-feira, 5, uma palestra exclusiva para os membros do Grupo Business Bahia, liderado por Carlos Falcão. O encontro ocorreu durante um almoço no restaurante Trapiche Adega.

Durante a palestra, Sinibaldi comentou sobre as expectativas do mercado imobiliário em 2020, além dos investimentos e desafios da Caixa para fomentar esse mercado. O evento foi transmitido por uma rádio local para 200 municípios e também contou com a presença de mais de uma centena de empreendedores baianos e da alta gerência da Caixa.

