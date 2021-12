Grupo atira contra delegacia, bloqueia ponte e detona banco

Um grupo de bandidos explodiu uma agência do Banco do Brasil, atirou contra a delegacia do município e ateou fogo em um carro para bloquear uma ponte na cidade de Cipó, a ‎240 km de Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 16.

De acordo com a polícia, por volta das 2 horas, vários homens armados e encapuzados chegaram na cidade em quatro veículos e atiraram contra a delegacia. Um policial estava no local no momento em que o imóvel foi alvo de tiros, mas não ficou ferido.

Foram explodidos caixas eletrônicos e o cofre da agência ficou destruído. O grupo ainda deixou duas bananas de dinamite, que ainda correm risco de detonação. Não há informações sobre a quantia levada pelos bandidos, que ainda não foram identificados.

Na fuga, eles atravessaram um carro em uma ponte que dá acesso ao município e colocaram fogo no veículo. A ação foi para dificultar a perseguição de policiais.

Até o início da manhã desta segunda-feira, nenhum suspeito havia sido preso.

Com essa ação, o número de ataques a banco neste ano na Bahia sobe para 37. De acordo com balanço do Sindicato dos Bancários do estado, são 25 explosões, três assaltos, três arrombamentos e seis tentativas frustradas.

Caixas do Banco do Brasil foram alvos dos criminosos (Foto: Reprodução | WhatsApp)

