Grupo ataca banco e na fuga atira contra delegacia e casas

Moradores da cidade de São Felipe (a 180 km de Salvador) tiveram uma madrugada de pânico nesta terça-feira, 21. Isso porque, por volta das 2h, homens armados explodiram caixas eletrônicos da agência do Bradesco e, na fuga, efetuaram disparos em direção a delegacia e algumas casas do município. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido.

De acordo com a polícia, os criminosos fugiram com o dinheiro dos caixas e, até a manhã desta terça, não foram localizados. A Polícia Militar da cidade faz rondas pela região.

A explosão deixou parte da agência destruída. O local está isolado e aguarda a chegada da perícia. A polícia não soube informar o valor levado pelos bandidos.

Segundo balanço do Sindicato dos Bancários, neste ano, foram registrados 48 ataques a banco na Bahia. Do total, 41 no interior do estado e sete em Salvador.

