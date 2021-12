Grupo armado tranca delegacia e explode banco em Irará

Dois caixas eletrônicos foram explodidos na cidade de Irará, a 138 km de Salvador, na madrugada deste sábado, 12.

De acordo com o blog de Clóvis Gonçalves, testemunhas informaram que foram quatro explosões e cerca de 10 homens armados com fuzis e encapuzados utilizaram três carros para o crime.

Antes da ação, o grupo trancou os portões da unidade policial e amarrou as rodas da viatura do município com correntes.

Por causa da explosão, a área de autoatendimento da agência bancária ficou destruída. Ainda não há informações sobre a quantia levada pelos criminosos.

adblock ativo